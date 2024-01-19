Обстановка на сватовском участке фронта по состоянию на 19 января

В последние месяцы на сватовском участке фронта и в восточной части Харьковской области все боевые действия ВС РФ сводились либо к безуспешным попыткам взять Синьковку, либо к позиционной борьбе за левый берег реки Жеребец.
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