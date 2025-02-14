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МАИ: первое аэротакси в России будет летать из одного аэропорта в другой

МАИ: первое аэротакси в России будет летать из одного аэропорта в другой

Первые маршруты аэротакси будут соединять аэропорты, рассказал "Газете.Ru" главный конструктор центра "Беспилотные летательные аппараты" Дирекции "Аэромобильность" Московского авиационного института Максим Калягин.

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