МАИ: первое аэротакси в России будет летать из одного аэропорта в другой

Первые маршруты аэротакси будут соединять аэропорты, рассказал "Газете.Ru" главный конструктор центра "Беспилотные летательные аппараты" Дирекции "Аэромобильность" Московского авиационного института Максим Калягин.
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