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Загнали себя в угол: Болгария и Польша вынуждены унижаться ради российского газа

Загнали себя в угол: Болгария и Польша вынуждены унижаться ради российского газа

Евросоюз подставил Польшу и Болгарию, заставив их отказаться от оплаты российского газа в рублях. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

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