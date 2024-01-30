Ивановская конькобежка стала бронзовым призером межрегиональных соревнований ЦФО

Ивановская конькобежка стала бронзовым призером межрегиональных соревнований ЦФОВ конькобежном центре "Коломна" с 24 по 25 января прошел III этап Межрегиональных спортивных соревнований по конькобежному спорту Центрального федерального округа среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет.
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