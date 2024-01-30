НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иваново

1 подписчик

Ивановская конькобежка стала бронзовым призером межрегиональных соревнований ЦФО

Ивановская конькобежка стала бронзовым призером межрегиональных соревнований ЦФО

Ивановская конькобежка стала бронзовым призером межрегиональных соревнований ЦФОВ конькобежном центре "Коломна" с 24 по 25 января прошел III этап Межрегиональных спортивных соревнований по конькобежному спорту Центрального федерального округа среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх