Депутат Горелкин: в Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют

В Госдуму повторно внесли законопроект о майнинге криптовалют. Его авторы предложили создать реестр майнеров и обязать их отчитываться перед государством, сообщил в своем Telegram-канале зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин.
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