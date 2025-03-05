Амфибия переднего края – недостающее звено Российской Армии

ЛуАЗ-967 Приоритетная техника В Российской Армии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, практически вся бронированная техника, за исключением танков, неплохо умеет преодолевать водные преграды вплавь.
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