Волонтеры «Роснефти» провели экологическую акцию в усадьбе Братцево

Экологическая акция «Роснефти» прошла в формате плоггинга. Эковолонтеры компании совместили занятия бегом и прогулку на свежем воздухе со сбором мусора на территории исторического парка.
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