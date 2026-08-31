ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Волонтеры «Роснефти» провели экологическую акцию в усадьбе Братцево

Экологическая акция «Роснефти» прошла в формате плоггинга. Эковолонтеры компании совместили занятия бегом и прогулку на свежем воздухе со сбором мусора на территории исторического парка.

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