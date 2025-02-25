«Письма с угрозами и крики под окнами»: Дегтярев рассказал о сложностях работы в Хабаровском крае

МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который сейчас занимает пост министра спорта РФ и президента Олимпийского комитета России (ОКР), раскрыл подробности о давлении и угрозах, с которыми столкнулись он и его семья в период руководства регионом.
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