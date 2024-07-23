Сыну бывшего депутата Красулина продлили арест

Обвиняемый в даче взятки силовику Артем Красулин останется в следственном изоляторе до 27 сентября Петрозаводский городской суд не стал отправлять Артема Красулина, сына бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина, под домашний арест.