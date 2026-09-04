Прокуратура арестовала жителя Лос-Анджелеса за угрозы Трампу

Бенджамин Азария Саутворт из Лос-Анджелеса задержан за угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и преследование его адвоката.
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