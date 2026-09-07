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Царьград

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Правительство обсуждает снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $50

Правительство обсуждает снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $50

Правительство обсуждает снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле с нынешних $59 до $50 за баррель Urals с 2027 года.

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