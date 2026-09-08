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Копеечка - Объявления Донбасса

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2-х комнатная квартира 45кв.м улица Набережная Ворошиловский район в Донецке - 3 200 000 руб

2-х комнатная квартира 45кв.м улица Набережная Ворошиловский район в Донецке - 3 200 000 руб

Продается 2 - х комнатная квартира, ориентир ул. Набережная В Ворошиловском районе, На 5 - м этаже 5 - ти этажного дома.

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