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Путин поручил проконтролировать рынок видеоигр для предотвращения искажения истории

Путин поручил проконтролировать рынок видеоигр для предотвращения искажения истории

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», который затрагивает вопросы игровой индустрии.

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