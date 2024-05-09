Путин поручил проконтролировать рынок видеоигр для предотвращения искажения истории

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», который затрагивает вопросы игровой индустрии.
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