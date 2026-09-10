От российского «Торнадо» не скрыться. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы и техники формирований ВСУ на добропольском направлении.
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