Что если бы победил Пролеткульт?

Кадр из кинофильма 1947 года «Поезд идет на Восток». Вот как раз здесь старая учительница очень верно говорит о том, что жизнь до 1917 года была неправильной, и лишь теперь новая жизнь открывает… большие перспективы! — Теперь все изучают помещичий быт, — объяснил Миша, — вот и ходят сюда.