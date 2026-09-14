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Царьград

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Fox News: Саудовская Аравия отказалась обогащать уран, заявил Райт

Fox News: Саудовская Аравия отказалась обогащать уран, заявил Райт

В ходе конференции МАГАТЭ в Вене министр энергетики США Крис Райт заявил, что Саудовская Аравия не планирует обогащать уран.

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