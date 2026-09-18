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Несекретные материалы

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Венгрия заявила о готовности прекратить закупки российского газа

Венгрия заявила о готовности прекратить закупки российского газа

Будапешт готов отказаться от закупок российского газа с октября 2027 года, хоть и считает такой запрет со стороны ЕС политическим решением.

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