Отрицательная энергия обладает способностью незаметно проникать в жизнь всех людей. Вы можете быть особенно подвержены этому, если вы позволяете чрезмерно негативным людям входить в вашу жизнь и основываться там.
10 признаков того, что на вас влияет негативная энергия
Комментарии
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Александр Николаевич
Негативное отношение является одним из самых больших признаков отрицательной энергии в человеке
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16 час.
М
ММ
Признаки- да, а вот советы никакие! Реальный энергетический вампиризм, сглаз, запрещенная верховным судом порча- вполне обычно существующие явления, с которыми можно и нужно побороться. Только не поддаваясь шаманам, гадалкам и хохлам!
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7 час.
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