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"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии

"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии

Царьград Фото: Kandinsky Военный корреспондент Александр Коц прямолинейно напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о дипломатии в связи с его последними высказываниями об авиакатастрофе в Актау.

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