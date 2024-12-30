"Базарные выпады": Авиакатастрофа в Актау. Алиеву напомнили о дипломатии

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Царьград Фото: Kandinsky Военный корреспондент Александр Коц прямолинейно напомнил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о дипломатии в связи с его последними высказываниями об авиакатастрофе в Актау.