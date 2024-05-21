Один шаг. Врач рассказал, вызывает ли хеликобактер рак желудка

Хеликобактер считается одной из самых распространенных бактерий в мире. Болезнь передается как через грязные руки, так и через поручни общественного транспорта, недостаточно чистую посуду или бытовые предметы.
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