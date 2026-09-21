Международная группа исследователей выявила, что в среднем возрасте — примерно от 50 до 75 лет — в мозге человека происходит комплексная перестройка.
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у некоторых он и в 30 так себе
А как пенсии с 60 и 65 лет, кто тогда будет работать....
Интересно, а Терешкова в свои 89 лет что-то решает или просто витрина дл ЕР? Кукла - она и есть кукла...
«После 50-и мозг начинает разваливаться"??? Ну это у кого как. Если, к примеру, взять генералов (руководство) НАТО - то это похоже на правду. Если исследовали европейских политиков (дебилов, бля) - это однозначно правда. А если разговор о наших олигархах - то это фуфло, ну как с развалившимися мозгами так умело грабить людей? Это вам не канат перетягивать. Исследователи трёхмерные…
Психологи считают, что состояние мозга зависит от образа жизни и вида деятельности человека, а не от возраста.