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Космическая архитектура: разработаны кубики Lego для строительства объектов на Луне.

Космическая архитектура: разработаны кубики Lego для строительства объектов на Луне.

Космическая архитектура: разработаны кубики Lego для строительства объектов на Луне. Максим МорозовИсследуя, как конструкции возводятся в космосе, Европейское космическое агентство (ЕКА) создало собственную 3D-печатную версию кубиков Lego из метеоритной пыли.

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