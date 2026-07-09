Артефакты фестиваля KAMWA покажут в Перми с 10 июля

Выставка артефактов из собрания музея KAMWA откроется в арт-пространстве «Другие круги». На карте Перми отсутствует учреждение с таким названием, однако существует множество предметов, накопленных в период активного развития международного фестиваля и проектов Общественной организации КАМВА.
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