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Царьград

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Артефакты фестиваля KAMWA покажут в Перми с 10 июля

Артефакты фестиваля KAMWA покажут в Перми с 10 июля

Выставка артефактов из собрания музея KAMWA откроется в арт-пространстве «Другие круги». На карте Перми отсутствует учреждение с таким названием, однако существует множество предметов, накопленных в период активного развития международного фестиваля и проектов Общественной организации КАМВА.

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