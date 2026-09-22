В Минсельхозе объяснили рост цен на куриное мясо в августе

Россияне стали жаловаться на стоимость курицы. Минсельхоз заявил, что цены на данный продукт уже давно не повышались, поэтому сейчас проводится их корректировка.
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