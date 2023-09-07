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ВСУ пытались поразить FPV-дроном российский вертолет Ка-52

ВСУ пытались поразить FPV-дроном российский вертолет Ка-52

Украинские формирования предпринимают попытки использовать свои FPV-дроны не только для атак российских позиций, но и против вертолетов российской военной авиации.

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