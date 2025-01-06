Рост сроков платежей между Россией и Казахстаном на 24%

В ноябре и декабре 2024 года сроки проведения платежей между Россией и Казахстаном в сфере логистики увеличились на 24% по сравнению с июлем того же года, сообщил РИА Новости Геннадий Чичин, директор европейско-азиатского направления компании «ПЭК: Global».