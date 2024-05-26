❤️Благодарим всех, кто принимал участие в поиске пожилой женщины. Найдена, жива, дома🙏🙏🙏 Благодарю сотрудников Новоаннинского отдела полиции, оказавших содействие в поиске Сычевой Светланы Ивановны.
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❤️Благодарим всех, кто принимал участие в поиске пожилой женщины. Найдена, жива, дома🙏🙏🙏 Благодарю сотрудников Новоаннинского отдела полиции, оказавших содействие в поиске Сычевой Светланы Ивановны.