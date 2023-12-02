Что можно и что нельзя делать в великий праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря Алёна ЮрьеваКаждый год 4 декабря православные христиане отмечают один из самых значимых праздников Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
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