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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Что можно и что нельзя делать в великий праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

Что можно и что нельзя делать в великий праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

Что можно и что нельзя делать в великий праздник Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря Алёна ЮрьеваКаждый год 4 декабря православные христиане отмечают один из самых значимых праздников Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

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