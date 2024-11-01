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На свидание с фарфором. Как жительница Барнаула использует в быту антикварные вещи

На свидание с фарфором. Как жительница Барнаула использует в быту антикварные вещи

В коллекции Анны более 30 чайно-кофейных пар, четыре винтажных сервиза, антикварный текстиль и множество других вещиц из прошлых эпох Каждое утро в доме Анны Лавошниченко из Барнаула начинается одинаково: она провожает мужа на работу, детей – в садик, и до начала рабочего дня у нее остается немного времени для себя.

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