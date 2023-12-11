ФГУП «Эндофарм» развивает производство АФС гонадотропина хорионического

В рамках «Российской недели здравоохранения-2023» Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») во взаимодействии с членами Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере организовал Круглый стол, посвященный вопросам комплексной реализации и развития проекта по сбору донорского биологического сырья для производства лекарственного препарата на основе хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), применяемого при терапии бесплодия и других показаниях.