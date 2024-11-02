Трехэтажный общественный центр со спортивным комплексом возведут на Магнитогорской улице

Центр с физкультурно-оздоровительным комплексом появится в районе Ивановское. Уже оформлен градостроительный план земельного участка площадью 0,2 гектара, рассказала председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии