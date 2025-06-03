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Останина: законопроект об уголовной ответственности за продажу энергетиков подросткам будет внесен в Госдуму после региональной недели

Останина: законопроект об уголовной ответственности за продажу энергетиков подросткам будет внесен в Госдуму после региональной недели

Глава Кoмитета ГД пoзащите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Н.Глава Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина в новом выпуске «Законный вопрос.

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