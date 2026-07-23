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Metro Москва

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"Включить здравый смысл": почему "Спартак" требует переиграть матч за Суперкубок

"Включить здравый смысл": почему "Спартак" требует переиграть матч за Суперкубок

Чем недоволен московский клуб по итогам матча за Суперкубок России? Как Александр Соболев провоцировал московских фанатов? Почему арбитр не проводил жеребьёвку в Суперкубке России? Всё что известно о самом скандальном матче 2026 года.

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