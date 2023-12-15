В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году в регионе открыты новые туристические маршруты, созданы электронные путеводители и оборудованы пляжи

<p> В департаменте культуры и туризма Ивановской области подвели итоги реализации в 2023 году национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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