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Царьград

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Замдиректора магазина в Челябинске месяц воровала выручку из кассы

Замдиректора магазина в Челябинске месяц воровала выручку из кассы

Полиция Курчатовского района Челябинска выявила месячную серию хищений денег из кассы сетевого магазина, совершённых заместителем директора 1982 года рождения; возбуждено дело о присвоении или растрате.

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