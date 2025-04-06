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Царьград

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ДТП в Благовещенске: 6-летняя девочка погибла под колёсами Toyota Prius

ДТП в Благовещенске: 6-летняя девочка погибла под колёсами Toyota Prius

В Благовещенске произошла трагедия: 6-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля Toyota Prius во дворе.

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