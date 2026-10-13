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Царьград

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Зеленский создаёт "антиамериканский фронт": В Совфеде рассказали о последствиях "дизельной" сделки

Зеленский создаёт "антиамериканский фронт": В Совфеде рассказали о последствиях "дизельной" сделки

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Владимир Зеленский начал формировать "антиамериканского фронт" после заключения дизельной сделки между Россией и США.

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