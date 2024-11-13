Военные материалы
ГЛАВНАЯВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные материалы

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ой и  ДОПРЫГАЮТСА ЧУХОНЦЫ ...!!!Финский солдат уб...
  • Влад Владимиров
    Что, в принципе, еще могли эти чухонцы там придумать...Их заторможенность в развитии и тут, похоже, дало о себе знать...Финский солдат уб...
  • Сергей Oблезов
    Не зря его Путин отлучил! Генерал, а тупой, Россия помогает корейцам набраться боевого опыта, иметь такого союзника-э...Генерал Ивашов: Э...

"Мосфильм" отправил для нужд СВО 28 танков Т-55, 8 плавающих ПТ-76 и 4 БМП

"Мосфильм" отправил для нужд СВО 28 танков Т-55, 8 плавающих ПТ-76 и 4 БМП

Военно-техническая база знаменитой киностудии "Мосфильм", как оказалось, хранила не только Т-34, ИСы, СУ-100 и другую технику времен Великой Отечественной войны, но и более современные образцы, которые пригодились в ходе Специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх