"Мосфильм" отправил для нужд СВО 28 танков Т-55, 8 плавающих ПТ-76 и 4 БМП

Военно-техническая база знаменитой киностудии "Мосфильм", как оказалось, хранила не только Т-34, ИСы, СУ-100 и другую технику времен Великой Отечественной войны, но и более современные образцы, которые пригодились в ходе Специальной военной операции.
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