От имени мэра Краснодара Евгения Наумова мошенники пишут жителям города сообщения

От имени мэра Краснодара Евгения Наумова мошенники пишут жителям города сообщенияВ последний будний день уходящего года от имени мэра Краснодара Евгения Наумова мошенники разослали жителям города сообщения.
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