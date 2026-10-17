Администрация президента США Дональда Трампа может предложить европейским странам вновь закупать российский газ.
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На дёшевом газе будут производить дешёвое оружие против нас? А платить европейцы будут? Или все деньги конфисковывать опять будут?