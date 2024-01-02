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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Лавин тренируется с фарм-командой «Чикаго». Он не играл с ноября из-за травмы

Звездный защитник, который не играл с 28 ноября из-за травмы ноги, близок к возвращению в строй. В 18 матчах сезона НБА Лавин набирает 21,0 очка, 4,8 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.

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