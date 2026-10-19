Кирилл мог получить травму.В матче с «Коламбусом» в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Кирилл Капризов снова сыграл ключевую роль — 97-й номер «Миннесоты» забросил победную шайбу и установил очередной клубный рекорд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филатов призвал р...
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым