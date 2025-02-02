В Госдуме предположили, почему Галкина* и Макаревича* не лишают имущества в РФ

У них остались "знакомые человечки в определенных кабинетах", считает Милонов Депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что юморист Максим Галкин* и музыкант Андрей Макаревич*, признанные в России иностранными агентами, могут сохранять связи в высоких кругах власти, что позволяет им удерживать имущество в стране.