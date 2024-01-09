Типографию на улице Правды вновь выставят на торги

Начальная цена составляет 405 млн рублей. Типографию № 12 имени М. И. Лоханкова на улице Правды попытаются продать в третий раз: Росимущество назначило новые торги на начало февраля, сообщает «Деловой Петербург».
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