Президент Джо Байден Байден підписав закон про ленд-ліз для України Україна не повинна заздалегідь платити за постачання американської техніки та озброєнь Президент США Байден у понеділок підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend- Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну і, якщо буде потрібно, до країн Східної […] Сообщение Байден підписав закон про ленд-ліз для України появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.