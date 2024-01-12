Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса США, блокирующих выделение помощи Украине.
Зеленский обвинил США в отсутствии денег у пенсионеров на Украине
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Так Зеленский посещал курсы юристов, а не экономистов. Откуда ему знать, что по солидарной системе пенсии пенсионерам выплачивают из тех налогов, что оплатили работающие граждане Украины, а не США... А вот содержание армии, воюющей за чьи-то интересы и должны оплачивать те, интересы которых они и защищают... Так что ему нужно давить не на жалость, что пенсионеры околеют ( в США на такое не ведутся, там и своих пенсионеров не жалуют), а на то, что армия не получит зарплаты и придёт за деньгами в американское посольство... Это скорее подействует...
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22 час.
Валерий Фоменков
«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — пообещал господин Зеленский..." Не доживешь ведь, мразь!
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17 час.
Андрей Аверков
То, что денег не хватает на пенсии, мы слышим ежедневно. Зеленский открыто назвал причину, наше Правительство делает это по тихому... Та же война, дешевая нефть, др. причины, но главная причина, читай США, а не бездарное управление страной.
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14 час.
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