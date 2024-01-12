Зеленский обвинил США в отсутствии денег у пенсионеров на Украине

ВМ

Владимир Минаков

Так Зеленский посещал курсы юристов, а не экономистов. Откуда ему знать, что по солидарной системе пенсии пенсионерам выплачивают из тех налогов, что оплатили работающие граждане Украины, а не США... А вот содержание армии, воюющей за чьи-то интересы и должны оплачивать те, интересы которых они и защищают... Так что ему нужно давить не на жалость, что пенсионеры околеют ( в США на такое не ведутся, там и своих пенсионеров не жалуют), а на то, что армия не получит зарплаты и придёт за деньгами в американское посольство... Это скорее подействует...