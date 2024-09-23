Власти обсуждают расширение программы IT-ипотеки

Власти рассматривают возможность разрешить IT-специалистам, которые работают на Москву и Санкт-Петербург, но проживают в других регионах, брать IT-ипотеку, рассказал «Известиям» замглавы Минфина Иван Чебесков.
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