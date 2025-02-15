Правила безопасности от ОСВОД.

14 февраля 2025 года учащиеся 6-х классов посетили спасательную станцию ОСВОД номер 2 г. Бобруйска. Спасатели рассказали о специфике работы в зимний период, об опасности тонкого льда, провели экскурсию по станции с демонстрацией спасательного оборудования.
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