Правила безопасности от ОСВОД.

14 февраля 2025 года учащиеся 6-х классов посетили спасательную станцию ОСВОД номер 2 г. Бобруйска. Спасатели рассказали о специфике работы в зимний период, об опасности тонкого льда, провели экскурсию по станции с демонстрацией спасательного оборудования.