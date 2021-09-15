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Пять самых громких и судьбоносных дуэлей в истории России

Пять самых громких и судьбоносных дуэлей в истории России

1807 год: дуэль между Михаилом Луниным и Алексеем Орловым Офицер Михаил Лунин был забиякой и бретёром.

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Boleslav Buljanowskij
Ну какой же рассказ про дуэли да без Пушкина??? А кто видал Пушкина в гробу? Кто из друзей, знакомых, родственников присутствовал на похоронах??? НИКТО!!! А ведь он уехал из России и преспокойно дожил до старости.
Karmadon
Так он и посейчас жив. Это же никто иной, как Джо Байден!

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