Пять самых громких и судьбоносных дуэлей в истории России

Сергей ЕПолитикаПять самых громких и судьбоносных дуэлей в истории России1807 год: дуэль между Михаилом Луниным и Алексеем Орловым Офицер Михаил Лунин был забиякой и бретёром.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьBoleslav BuljanowskijНу какой же рассказ про дуэли да без Пушкина??? А кто видал Пушкина в гробу? Кто из друзей, знакомых, родственников присутствовал на похоронах??? НИКТО!!! А ведь он уехал из России и преспокойно дожил до старости.KarmadonТак он и посейчас жив. Это же никто иной, как Джо Байден!Комментировать
Свежие комментарии