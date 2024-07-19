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ТАСС: Хуситы атаковали Тель-Авив новым беспилотником, способным обходить ПВО

Военный представитель мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа сообщил, что в ночь на пятницу удар по Тель-Авиву был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Яффа", который может обходить системы противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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